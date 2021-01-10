هل كانت حقاً "خناقة حشيش" بين باسم سمرة ورحاب الجمل؟ النقابة تحقق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوقفت نقابة المهن التمثيلية في مصر كلاً من الفنّانين باسم سمرة، ورحاب الجمل عن العمل، لحين التحقيق في اتهامات الأخيرة بالإساءة لها، ولزملائها أثناء التحضير لفيلم "ديك العياط"، ونشرت النقابة قرار الإيقاف على حسابها على موقع "فيسبوك"

وكانت رحاب الجمل قد أوضحت حيثيات الواقعة من وجهة نظرها في مداخلة تلفزيونية لقناة "النهار"، قالت فيها إنّ باسم سمرة كان عصبياً جداً، خلال بروفة جمعت بين الفنّانين المشاركين بالفيلم، في أحد فنادق القاهرة، وكان يشتم "بألفاظ جارحة وخارجة" كل من كان يتناوب على الحديث من زملائه، وبينهم هي، مما دفعها للشكوى للنقابة، بعدما أقنعها نقيب الفنّانين د. أشرف زكي بالعدول عن الشكوى للنيابة، باعتبار أنّ النظر في مثل هذه القضايا من اختصاص نقابة المهن التمثيلية.

وكانت رحاب قد أثارت القضية في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك"، تداولتها وسائل إعلام مصرية، قبل قيام الفنّانة المصرية بحذفها، وقالت فيها إنّ زميلها الذي لم تسمه كان سكراناً في بروفة إحدى الأفلام، وطلب "لف سيجارة حشيش"، قبل أن ينهال بالسباب والشتم على زملائه الذين اعترضوا على ذلك، وكل ذلك مثبت في تسجيل لكاميرات الفندق، على حد زعمهما.

من جهته نفى الفنّان باسم سمرة ما حدث جملةً وتفصيلاً، في مداخلة تلفزيونية أخرى لبرنامج "الحكاية"، وقال إنّ الموضوع "أتفه من كده بكتير"، واختصر موضوع الخلاف بتضارب مواعيد العمل بينه وبين الفنّانة، التي ظنت أنّه سيتسبب بخسارتها لفرصة العمل في الفيلم، كما حدث سابقاً في مسلسل سيشارك فيه، وكانت هي أيضاً على قائمة أبطاله.

واستشهد باسم ، بكلام وائل الرومي مخرج فيلم "ديك العياط" موضوع الخلاف، الذي قال في المداخلة الهاتفية ذاتها، إنه لم يلحظ أي مشادة بين الفنّانين رحاب الجمل، وباسم سمرة، وما حدث كان نقاشا حول موعد بداية تصوير الفيلم، وكانت أجواء العشاء الذي جمع بين الفنّانين ودية، وفوجئ بما نقلته وسائل الإعلام عن وجود مثل هذا الخلاف، وأنكر تماماً ما نقل عنه من تصريحاتٍ إعلامية حول الخلاف المزعوم، وردّ على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول وجود "ممنوعات" في الجلسة، بالقول: "لم أرَ أي ممنوعات، احنا كلنّا كنّا منتعشى مع بعض.. أنا بالفعل مشفتش ده."

واختتم الفنّان باسم سمرة المداخلة مستغرباً: "كل واحد عايز يشتهر يدخل معايا في شكاية كدة."

ولحين انتهاء التحقيق الذي ستجريه نقابة المهن التمثيلية بمصر في الواقعة، توجهت رحاب الجمل بالشكر للنقابة، والنقيب د. أشرف زكي "لاهتمامه وحرصه على مصلحة الفن والفنّانين."

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