دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرّح أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، أنه سيوصي مجلس النقابة بحفظ التحقيق مع الفنانين باسم سمرة، ورحاب الجمل، بعد اعتذارهما "للنقابة، وله، والتراضي فيما بينهما، وإدراكهما الخطأ تجاه نفسيهما، والجمهور وزملائهما، وطلبهما تجاوز هذه الصفحة، وفتح صفحة جديدة، واعتبارها لحظة شيطان."

الفنان #أشرف_زكي يكشف تفاصيل جلسة الصلح بين #باسم_سمرة و #رحاب_الجمل #صدى_البلد #على_مسئوليتي https://t.co/LPhZJXc8fV

وجاءت تصريحات نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة تلفزيونية لقناة "صدى البلد"، بعد انتشار صور جلسة الصلح بين باسم سمرة، ورحاب الجمل، بحضور أشرف زكي.

وقال زكي إنه قبل مبادرة الفنّانين المتخاصمين، منبهاً إياهما لضرورة تفويت الفرصة على "أعداء الوطن للنيل من رموزنا"، رموز الفن المصري، ولفت نقيب المهن التمثيلية في مصر إلى أنّ النقابة تنشغل حالياً بما هو أكبر من ذلك كمشاكل المهنة، وقضايا التشغيل، وهدد باتخاذ إجراءات رادعة بحق ممن ينال "من سمعة مهنتنا، أو فننا، أو زملائه على السوشال ميديا."

ونشر الفنّان باسم سمرة عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو من جلسة الصلح التي جمعته بزميلته رحاب الجمل، وبدا فيها يصافحها قائلاً "صافي يا لبن"، وأكد الزميلان اعتذارهما من النقابة التي أدخلاها في "المشاكل" بسبب الخلاف بينهما.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد أوقفت كلاً من الفنّانين باسم سمرة، ورحاب الجمل عن العمل، لحين التحقيق في اتهامات الأخيرة بالإساءة لها، ولزملائها أثناء التحضير لفيلم "ديك العياط"، أو ما بات يعرف بـ "خناقة الحشيش" بين باسم ورحاب، والتي تم تداول تفاصيلها على نطاقٍ واسع على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.