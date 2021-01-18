هل كانت صراحة دينا الشربيني تعليقاً على علاقتها بـ "الهضبة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— زادت الفنّانة المصرية دينا الشربيني من الغموض الذي يحيط مصير علاقتها بالفنّان المصري عمرو دياب، وذلك من خلال حديثها عن مفهومها للزواج، وخشيتها من الفقدان في أولى حلقاتٍ برنامج "بصراحة" الذي جمعها بزميلها الفنّان عمرو يوسف.

واستغربت دينا في حديثها مع عمرو على قناة MBC، الفكرة الشائعة عن الزواج في مجتمعاتنا، والتي تنظر له على أنه "نهاية العلاقة" وليس بدايتها، في حين تكون الفترة السابقة له فترة تعارف بين شخصين، ليسوا على طبيعتهم، حيث يحاول كلأً منهما جذب انتباه الآخر، على حد قولها.

ورأت الشربيني أن المشاكل الحقيقية تبدأ حينما يعيش الشريكان مع بعضهما، وهنا يظهر كل واحد على حقيقته، خاصةّ حينما يشعر أحدهما بأنّه تمّلك الآخر، وأصبح وجوده معه بحكم العادة....

ويأتي كلام النجمة المصرية، في وقتٍ لم تحسم فيه التكهنات، حول حقيقة انفصالها عن "الهضبة"، بعد تصاعد وتيرة الأخبار التي تناولت هذا الموضوع منذ أواخر العام الفائت، دون صدور أي تعليقٍ رسمي من الفنّانين.

وبدا لافتاً أنّ دينا الشربيني صارحت زميلها عمرو يوسف، بخوفها أيضاً من "الفقدان"، قائلةً: "أخاف أفقد حد بحبه، وبخاف من الزمن، يعنى بخاف من بكرة، وبخاف على أهلي... من فكرة الفقدان، وده بيرعبنى."