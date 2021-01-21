محمد رمضان يرد على سعد لمجرد وما قاله عن علاقتهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو للفنان المغربي سعد لمجرد وما قاله في مقابلة عن وجود خلافات و"فتور في العلاقة" بينهما.

وعلق الفنان المصري على تصريحات لمجرد قائلا: " الفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد.."

وقال لمجرد في مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان: "محمد حبيبي واحنا بنتمنى نسعد الناس (لم لا)"، ليسأل محاور اللقاء على تلفزيون دبي قائلا: "كلامك بهذه الطريقة بتنفي كمان الاخبار التي تقول إنه في فتور في العلاقة بينكما"، ليجيبه لمجرد قائلا: "لا لا، أبدا، محمد حبيبي وبحترمه وبقدره وبحترم فكره.."

وكان الفنان المصري قد أعلن عودته مع عائلته إلى مصر، للبدء بتصوير مسلسل "موسى"، وذلك من خلال فيديوهات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "انستغرام"، على أنغام أغنية "رمضان جانا" الشهيرة.