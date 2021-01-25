هيفاء وهبي تدخل على خط التفاعل على صورة بيرني ساندرز وهذا ما علقت به

أول تعليق من بيرني ساندرز على ردود الفعل تجاه إطلالته وقفازاته في تنصيب بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي على التفاعل الواسع الذي لاقته صورة السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قلبك ثلج..... قلبي نار https://t.co/XrffrvRKYh

ونشرت وهبي صورة بيرني ساندرز المتداولة بتعليق قالت فيه: "قلبك ثلج..... قلبي نار".

تفاعل السناتور بيرني ساندرز مع ردود الفعل تجاه لقطات مصورة للحظة حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي انتشرت بشكل كبير في شكل أعمال طريفة وساخرة، قائلا إنه "شيء جيد وليس مجرد شيء ممتع، يحول اللحظة إلى جهد خيري".

وكان ساندرز قد علق لـCNN على نتيجة الانتخابات وفوز بايدن، قائلا إن هذه الانتخابات "كانت تتعلق بما إذا كنا سنبقى دولة تؤمن بالدستور أم لا، وتؤمن بسيادة القانون وتؤمن بالديمقراطية.. والحمد لله انتصرت الديمقراطية. لذلك أتمنى فقط أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلدنا".