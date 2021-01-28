بالفيديو.. طولكرم تفتتح شارعاً باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كرمّت مدينة طولكرم الفلسطينية، المخرج السوري الراحل حاتم علي، بإطلاق اسمه على أحد شوارعها، وتم افتتاح الشارع بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ومحافظ المدينة ورئيس بلديتها.

وفي بيانٍ نشرته وزارة الثقافة الفلسطينية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال الوزير أبو سيف إنّ تسمية هذا الشارع باسم حاتم: "لفتة بأن فلسطين لا تنسى من يقف إلى جانب قضيتها العادلة ويساندها، وهي رسالة إلى الفنانين العرب أن يعملوا من أجل قضيتهم العربية الأولى قضية فلسطين، حاتم علي الذي كان مخلصاً لفلسطين، كان يدرك أن فلسطين هي البوصلة الحقيقية للألم الفلسطيني والعربي."

وكشف وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف في تصريحاتٍ صحافية سابقة، عن "التوصل لاتفاق مع المخرج الراحل قبل أكثر من عام، لإخراج فيلم سينمائي عن فلسطين؛ ليكون تجسيداً حقيقياً للقضية الوطنية الفلسطينية، منذ النكبة وحتى اللحظة."

وأضاف أبو سيف أن المخرج الراحل: "كان من المفترض، أن يأتي إلى فلسطين في آذار/ مارس المقبل، ولكن للأسف لن يتحقق بعد رحيله."، حيث صار الاتفاق على حضوره "احتفالات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية في عام 2021." بحسب تصريحات وزير الثقافة الفلسطيني.

وفارق المخرج السوري حاتم علي الحياة في العاصمة المصرية القاهرة، صباح الثلاثاء 29 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وتم تشييعه في جنازة شعبية مهيبة، إلى مثواه الأخير بمقبرة "باب الصغير" التاريخية في دمشق، يوم الأوّل من كانون الثاني/ يناير 2021.

والمخرج السوري الراحل من أكثر الأسماء العربية شهرةً في الدراما العربية، بما أنجزه من أعمال شكلت ذاكرة المشاهد العربي خلال العقدين الأخيرين، كـ "الفصول الأربعة"، و"الزير سالم"، و"ثلاثية الأندلس"، و"التغريبة الفلسطينية"، و"الملك فاروق"، و"الفاروق عمر"، كما قدّم عدة أعمال في مصر كان آخرها مسلسل "أهو ده اللي صار".

وتوفي بينما كان يحضَر لمشروعٍ درامي ضخم، عن الحرب العالمية الأولى، والتي تعرف في بلاد الشام بـ"سفربرلك".