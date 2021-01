(CNN)-- كشف مؤلفو مسلسل "Friends"، أن النجمة الأمريكية جوليا روبرتس لم تجعل من السهل إقناعها بالظهور كضيفة في العمل.

انضم كيفن برايت إلى الآخرين في الحديث إلى موقع "هوليوود ريبورتر" بمناسبة الذكرى الـ25 للحلقة "The One After the Superbowl".

وقال برايت: "هل تعرف قصة كيف وصلنا إلى (جوليا روبرتس)؟ طلب منها ماثيو (بيري، الذي لعب دور تشاندلر بينغ) أن تكون في العرض".

وأضاف: "كتبت (جوليا) له، قائلة: "اكتب لي مقالا عن فيزياء الكم وسأفعل ذلك. ما أعرفه هو أن ماثيو ذهب بعيدًا وكتب ورقة وأرسلها إليها بالفاكس في اليوم التالي".

وقالت مارتا كوفمان، المؤلفة المشاركة: "كان الحصول على جوليا روبرتس أمرًا مثيرًا للغاية".

وتابعت كوفمان: "عندما قالت نعم، كان الأمر رائعًا جدًا".

ذهب هذا الفاكس أبعد من ذلك بقليل.

وقالت أليكسا جونجي، أحد كتاب العمل، إن روبرتس كانت مهتمًا ببيري "من بعيد لأنه ساحر للغاية".

وأشارت إلى أنه "كان هناك الكثير من المغازلة عبر الفاكس. كانت تعطيه هذه الاستبيانات مثل، لماذا يجب أن أخرج معك؟" وساعده كل من في غرفة الكتابة في شرح السبب لها".

ويقال إن روبرتس وبيري تواعدا لفترة وجيزة بعد ظهورها في العرض.