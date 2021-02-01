كريم محمود عبد العزيز يثير القلق حول وضعه الصحي: أزمة تنفسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر الفنّان المصري كريم محمود عبد العزيز المستشفى، بعد دخوله أمس، أثر تعرضه لـ "أزمة صدرية تنفسية شديدة"، وذلك بحسب ما أكّد شقيقه محمد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد قد أقلق المتابعين على صحة شقيقه كريم، بعدما نشر صورةً له على سرير أحد المشافي، وهو يتلقى جرعة أوكسجين.

وطمأن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الجمهور على صحة الفنّان كريم محمود عبد العزيز، حيث أكدّ في تصريحاتٍ صحافية، أنه غادر المشفى، بعد تحسن صحته، ولخصّ حالته الصحية بالقول "شوية إجهاد مش أكتر".

وبعيداً عن الوضع الصحي للفنّان المصري الشاب، أدى كريم محمود عبد العزيز، دور البطولة بمواجهة الفنّان الأردني إياد نصّار في فيلم "موسى"، للمخرج بيتر ميمي، ومن المنتظر طرحه في دور السينما خلال العام 2021.