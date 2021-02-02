بقوة السلاح.. محمد رمضان يطلق الإعلان الترويجي الأوّل لـ "ملحمة موسى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنّان المصري محمد رمضان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الإعلان الترويجي الأوّل لمسلسل "موسى" من بطولته، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد سلامة، عن نص للكاتب ناصر عبد الرحمن.

ويكشف الإعلان الترويجي، عن جرعة جديدة من "الآكشن"، اعتاد رمضان تقديمها في أعماله، وعلقّ عليه بعبارته الشهيرة: "ثقة في الله نجاح".

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل، الذي وصفه صنّاعه بـ "الملحمة"، خلال موسم دراما رمضان 2021، ويضم على قائمة أبطاله، نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم: سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر والفنّان الأردني منذر رياحنة.

وتنفس محمد رمضان وصنّاع العمل الصعداء، قبل الكشف عن قرار الاستمرار في إنتاج "موسى"، وذلك بعدما هددته تداعيات أزمة صورة رمضان مع المغني الإسرائيلي في الإمارات بالإيقاف.

ولكنّ الفنّان المصري تجاوز هذه الأزمة، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية في مصر حفظ التحقيق معه، و"الاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها عن العمل" مطلع العام الحالي.

وتدور أحداث مسلسل "موسى" أواسط القرن الماضي، حول "شاب صعيدي يتحمل مسؤولية إخوته بعد وفاة والده، وينتقل لاحقاً للعيش في القاهرة، ويقع في حب فتاة أجنبية."