دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت فتاة مصرية في بث مباشر عبر حسابها في انستغرام، لدى محاولتها الانتحار.

والفتاة هي منة عبدالعزيز، التي اشتهرت عبر تطبيق "تيك توك" وألقي القبض عليها في مايو/أيار الماضي بعد ظهورها في مقطع فيديو ذكرت خلاله أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد أصدقائها. ولاحقاً، قال تقرير للطب الشرعي إن ذلك لم يحدث.

وخلال الفيديو، الذي بثته فيس انستغرام، قالت "منة" قبل محاولتها الانتحار: "أنا بكرهكم ومش بحبكم، أقسم بالله أنا مش بعمل حاجة وحشة، مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا عارفة أرضى أهلي.. أنا مش وحشة، أنا كويسة".

وكانت الفتاة، البالغة من العمر 18 عامًا، تتحدث على ما يبدو عن مضايقات تتعرض لها عبر شبكة الإنترنت، لكنها لم تحدد سببًا واضحًا، لكنها قالت "سامحونى... والله أنا مش بعمل حاجة حرامز. تعبت عايزة أرتاح.. انتوا السبب".

وأشارت إلى أنها تواجه ظروفا مادية ونفسية سيئة، إضافة إلى مغادرتها البيت، قائلة: "كان نفسى يكون لى أب وأم زيكم".

وأزال انستغرام ويوتيوب نسخ عديدة من فيديو البث المباشر لمحاولة الانتحار، بينما لم يتبين ما الحالة الصحية للفتاة حالياً. في حين نقلت مواقع إخبارية مصرية عن محاميتها أنها تم إسعافها، وأنها بخير.

كانت السلطات المصرية أخلت سبيل الفتاة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد إخضاعها لبرنامج تأهيل نفسي في أحد مراكز الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.