دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الإعلامية المصرية، سالي عبدالسلام، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الخميس، وذلك بعد حلقة روت فيها "قصتها" وإلغاء زفافها الذي كان من المفترض إقامته هذا الشهر.

جاء ذلك في البرنامج الذي تقدمه عبدالسلام على الفضائية المصرية، حيث قالت: "زمان عدت علي جملة مكنتش فهماها أوي بتقلك إن لما حد يحكيلك همه كأنه ادالك حتة من جسمه بس بعد ما اشتغلت بقصة حقيقية بقى عندنا قصص كتير حقيقية عرفت أكثر معنى الجملة دي.."

وتابعت قائلة: "احنا عملنا البرنامج هذا لنجبر بخاطركم ولكم لم أكن أعرف أو أتخيل أن رسايلكم وتعليقاتكم هي الي حتجبر بخاطري وخاطر كل فريق العمل لأننا كلنا شبه بعض.. شكرا لكم، يمكن ناس كتير متعرفش أنا جيت في معظم الحلقات الي احنا صورناها أنا كنت باجي معيطة مش مكسوفة أن أقول إني كنت معيطة أهلي دائما بستنوا مني أن ابقى قوية وعادي ومهيمكيش وكبري وايه الي حصل، الي حصل أن المرة دي منيت نفسي أوي.."

وأضافت: "أنا مش حقول إن اختياراتي غلط أنا ما بختارش أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وانا مخترتش بختار أنه يبقى شخص مناسب زي ما المجتمع بيقول يبقى شخص ينفع بختار السكينة والمودة والرحمة مش زي ما الناس أغلبيتها بيقولوا دي بتتنك دي مش عاجبها العجب، اه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالزات الشهر ده عشان كنت منية نفسي إني حكتب كتابي وكنت حتجوز بس الموضوع ما مشيش يعني لأن أغلبة الي بنعرفهم مبقوش قد المسؤولية ومبقوش رجالة مبقوش يستاهلوا.."