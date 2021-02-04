محمد هنيدي يواجه "الزومبي" في "الإنس والنمس": "واللي بيخاف يروح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي عن بوستر فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، معلناً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرب إطلاقه في دور السينما.

الإنس والنمس .. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا اجلال ماهر وشريف الدسوقي تأليف: كريم حسن بشير اخراج شريف عرفه https://t.co/F6v0vrXi9S

والفيلم من تأليف كريم حسين بشير، وإخراج شريف عرفة، ويؤدي فيه هنيدي دور "موظف بسيط، يعاني المتاعب بسبب مهنة والده، ويعيش في قصة حب تواجه تحدياتٍ طريفة".

ويضم "الإنس والنمس" على قائمة أبطاله إلى جانب محمد هنيدي: منّة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وشريف الدسوقي، ودنيا إجلال ماهر، وسليمان عيد، وممثلون آخرون.

وتدور أحداثه في التي يفترض أن تكون مرعبة، في إطار كوميدي، بحسب ما بدا في إعلانٍ ترويجي للفيلم، نشره هنيدي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ورصد مواجهةً بينه وبين "زومبي".

ويأتي إعلان هنيدي عن قرب طرح فيلم "الإنس والنمس" في دور السينما، بالتزامن مع احتفال نجم الكوميديا المصري بعيد ميلاده الـ56، والذي يصادف في الأوّل من فبراير من كل عام، احتفالٌ أراد هنيدي أن يكون كوميدياً أيضاً، حيث وجه سلسلة نصائح طريفة لمتابعيه بهذه المناسبة، وحظيت بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة أنه زعم فيها أنّه يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثلاثين.

وإليكم "نصائح الثلاثين" من محمد هنيدي: