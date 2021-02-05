سؤال لفتاة سعودية ببرنامج مسابقات على القناة الرسمية يشعل ضجة

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
صورة من البرنامج الذي تبثه القناة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من برنامج مسابقات يبث على القناة السعودية الأولى مع ذكر وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، للفت نظره.

السؤال الذي تداوله النشطاء نص على "وش أكثر شي يسويه السعودي بعد تقاعده؟" مع4 اختيارات للإجابة هي: "يسافر من ديرة لديرة، أو يتفرغ للمزرعة أو يطفي اللمبات أو يعصب على كل شي".

ومن بين الردود والتعليقات الواردة على ما أثير حول هذه الحلقة، علّق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "مؤسف جداً أن نرى مثل هذا الطرح عبر شاشة وطنية".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا المقطع:

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً
صورة من البرنامج الذي تبثه القناة السعودية
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.