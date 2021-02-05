سؤال لفتاة سعودية ببرنامج مسابقات على القناة الرسمية يشعل ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من برنامج مسابقات يبث على القناة السعودية الأولى مع ذكر وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، للفت نظره.

والله ما أنغث لحالي، ولا ودي أغث معاليه @malkassabi حفظه الله بخثاريق برنامج #اسأل_السعودية . والسؤال الأهم للأحبة: وش يبون من طويق ؟ 🇸🇦 https://t.co/TA1HSiOUnV

السؤال الذي تداوله النشطاء نص على "وش أكثر شي يسويه السعودي بعد تقاعده؟" مع4 اختيارات للإجابة هي: "يسافر من ديرة لديرة، أو يتفرغ للمزرعة أو يطفي اللمبات أو يعصب على كل شي".

مؤسف جداً أن نرى مثل هذا الطرح عبر شاشة وطنية .. https://t.co/Gc6F9RB1ap

ومن بين الردود والتعليقات الواردة على ما أثير حول هذه الحلقة، علّق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "مؤسف جداً أن نرى مثل هذا الطرح عبر شاشة وطنية".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا المقطع:

يتهجم على المتقاعدين ويسخرمنهم هذا "المهرج"؟!اللوم ليس عليه بل على من أعطاه الفرصة في تلفزيونناالسعودي للتهجم على من علموه من المتقاعدين إذاكان بالفعل"متعلم"؟! مع التحية لمعالي #وزير_الإعلام_المكلف @malkassabi ومحاسبة المسؤول الذي أظهر هذا "النكرة"على شاشة تلفزيوننا السعودي؟! https://t.co/XotMCpKqcI

صورة ؟؟؟؟ للمسؤولين عن التلفزيون السعودي المتقاعد هو من خدم مليكه ووطنه المتقاعد هو المعلم والعسكري والدكتور والمهندس والطيار والاعلامي الخ ؟؟؟ الذين ساهمو في خدمة وطنهم وأفنوا حياتهم للحفاظ علي العهد والولاء والسمع والطاعه لولاة الامر https://t.co/zBpVT1L7Lk

للأسف تهكم على السعودي والمتقاعدين هل انتهت الأسئلة لأجل طرح هالسؤال ! وعلى قناة السعودية @malkassabi ✋️ https://t.co/LseF7AK009