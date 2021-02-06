دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيا منسق الموسيقى العالمي، دافيد غيتا، السبت، حفلاً عبر شبكة الإنترنت، من مهبط طائرات الهليكوبتر في مبنى فندق برج العرب في دبي.

وجرى بث الحفل عبر قناة غيتا في موقع يوتيوب. وكان قد تم تسجيله في يناير/كانون الثاني.

وفي مقابلة حصرية من دبي، قال غيتا لبيكي أندرسون مقدمة برامج CNN، إن بداية المبادرة كانت بمثابة شيء من الخيال، دون توقعه نجاح حفلاته الافتراضية، مُعربًا بردود فعل الناس تجاه عروضه.

وتحدث غيتا عن دعوته أسرته للقدوم معه إلى دبي، مؤكدًا سعادته بأدائه عرضه منها.

كان غيتا، 53 عامًا، قال في بيان: "بعد ميامي ونيويورك ومتحف اللوفر في باريس، أنا فخور جدًا بأن أعلن أننا نتجه إلى قمة برج العرب جميرا الشهير من أجل عرض آخر من قبل (حملة) متحدون في المنزل، هذه المرة في المدينة العزيزة على قلبي: دبي".

وسيجمع الحفل الأموال لحملة "متحدون في المنزل" الخيرية، وهي مبادرة مشتركة بين غيتا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومؤسسة "دبي العطاء" ووزارة السياحة بدبي، التي تجمع الأموال وتدعم تعليم الأطفال عن بعد.

وخلال الحفل كان هناك عروض استخدمت العديد من الأضواء والألعاب النارية، إضافة إلى تصوير جوي قدم إطلالة رائعة لمدينة دبي.

وكانت مؤسسة "دبي العطاء" التي تقود مبادرة للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على تعليم الأطفال، دعت المجتمع المحلي إلى تقديم تبرعات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي للبقاء في المنزل ومواصلة دراستهم.