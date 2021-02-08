مواجهة صريحة بين بطلتي "عروس بيروت".. ما الذي كشفته عن طفولتيهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الفنّانة اللبنانية تقلا شمعون عن مرحلةٍ صعبة مرت بها في طفولتها، بينما تحدثت كارمن بصيبص عن طفولةٍ "صبيانية" عاشته،ا خلال مواسم العطلات التي كانت تمضيها مع العائلة في جبل لبنان.

وكان ذلك في حلقةٍ من برنامج "بصراحة" جمعت بين بطلتي "عروس بيروت" عرضتها شبكة "mbc" الأحد، وتبادلتا خلالها أسئلة صريحةً عن جوانب من حياتهما الشخصية، تكشف للجمهور لأوّل مرة.

وقالت تقلا شمعون إنها كانت مهددة بحرمانها من التعليم بعمر الـ 15 عاماً، بسبب تداعيات الحرب الأهلية اللبنانية على عائلتها، والتي أدت إلى تهجيرهم مرتين، وخسارتهم مصادر دخلهم.

ولكنها دفعت والدها للتراجع عن قراره، بعد قضاء ليلتها باكية تحت المطر ، ممتنعةً عن الطعام والشراب، حتى تستعيد حلمها بإكمال دراستها، لتصبح على ما هي عليه الآن.

وبالمقابل كانت طفولة الفنّانة اللبنانية كارمن بصيبص، مليئة بالمغامرات، التي وصفتها بـ"الصبيانية" نوعاً ما، خاصّة في مواسم العطلات الطويلة التي كانت تقضيها مع العائلة في جبل لبنان.

وروت كارمن مغامراتها في قيادة السيارة بعمرٍ مبكر (14 عاماً)، وتحدي الشباب في "الضيعة" بالألعاب، وأداء أدوارٍ مسرحية مع أبناء العائلة، بدأت بعدها مسيرتها في عالم الدعاية والإعلان، قبل أن تفاجئ والدها بقرار السفر لدراسة السينما بعمر الـ 18 عاماً.

واستعادت تقلا شمعون مشاهد كارمن بصيبص المؤثرة في "عروس بيروت" حينما فقدت طفلها، لتواجهها بالسؤال هل ترغب بالأمومة يوماً ما أم تتخوف منها؟

سؤالٌ فاجئ كارمن، لكنّها أجابت بأنّها تحب كثيراً أن تكون أمّاً يوماً ما، رغم المخاوف التي يثيرها محيطها من فكرة الإنجاب، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون حالياً.

وكان مسلسل "عروس بيروت" قد أنهى أحداث موسمه الثاني مؤخراً، دون الكشف عن موعد الموسمٍ الثالثٍ من العمل، الذي يضم على قائمة أبطاله أيضاً: ظافر العابدين، ومحمد الأحمد، والعديد من الفنّانين السوريين واللبنانيين.