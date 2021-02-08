مي عمر تتصدر غوغل بعد مشهد اغتصاب "لؤلؤ" وتعليق الشربيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الفنانة المصرية، مي عمر أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك بحث غوغل بعد مشهد اغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" من قبل "بودا" الذي يؤدي دوره الفنان محمد الشرنوبي على قناة ON.

وأثار الشرنوبي تفاعلا بعد صورة نشرها على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور، إنستغرام، بتعليق قال فيه: "غلطة و ندمان عليها"، مستشهدا بوسمي "بودا" و"لؤلؤ".

ويذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، تخوض به مي عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث عملت مي على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة، وفقا لتقرير سابق نشرته بوابة الأهرام.

ويذكر أن آخر أعمال مي عمر كان بمسلسل "الفتوة"، والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق، وفقا لتقرير الأهرام ذاته.