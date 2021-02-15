دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن طرح أغنيته الجديدة الساخرة "نمبر 2"، وسط جولات من السجال مع نظيره محمد رمضان الذي يصف نفسه بـ"نمبر 1".

ويقول الفيشاوي في أغنيته الجديدة: "نمبر 2... تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف، وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه!".

وفي إشارة إلى سيارات محمد رمضان الفارهة، يقول الفيشاوي في أغنيته: "اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توكتوك من الفيراري في الكلكسة، اسأل الناس مين اللي بيحبوه ده أنا نمبر 2، حتى لو فيلمي نمبر 1 هفضل بردو نمبر 2".

وبعد إعلان الفيشاوي، عبر حسابه على "إنستغرام" عن طرح أغنية "نمبر 2"، نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" أيضا، وهو يغني: "عملت بكم شو.. أسيبكم لا نو.. رقم 1 مش 2".