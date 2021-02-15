دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن على تداول بطاقة دعوة إلى حفل زفاف إبل، مع مزاعم بأنه سيقوم بإحياء الحفل، مؤكدا عدم صحة ذلك وداعيا إلى "استخدام العقل للتمييز بين المعقول واللامعقول".

وقال الفنان السعودي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، إن "شر البلية ما يُضحك، وصلتني بطاقة دعوة مكتوب عليها حضور حفل زفاف فحل على منقية، وأنا من حضره، ولكن للأسف المأساة في الأمر أن هناك أشخاصا يصدقون، الله أنعم علينا بعقول حتى نميز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول، فإذا كان الناشر غير سوي، يجب أن يكون المتصفح عاقلاً".

وأضاف: "ليس كل شيء يطيح بين يدي الشخص يصدقه، وعلى الأقل إذا كان عندك شك في المصداقية احتفظ بكلامك لنفسك، حتى لا يتضح فيما بعد أن الأمر غير صحيح، وتظهر على ما تكلمت به إنسان تتفشل".

وأكد عبدالرحمن أنه "يجب على الشخص أن يحكم عقله قبل أن يحكم على الأشياء". وقال: "صراحة بقدر ما ضحكت إلا أنني انزعجت، عندما دخلت على الرابط ووجدت أن هناك أشخاصا يصدقون ذلك، ويعلقون بتعليقات سلبية جدا في شخصي".

وأضاف: "يا جماعة الخير أنا متأكد أنه طالما مُنحت القدرة أنك تمسك جهاز وتدخل على موقع وتتصفح وتعلق، إنك إنسان عاقل وراشد وسوي، فكيف يبدر منك هذا التعليق السلبي، يا ناس حكموا عقولكم، يجب على الواحد قبل أن يدلي بدلوه أن يتأكد من المصدر هل يعقل أم لا يعقل".