دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شبكة قنوات "النهار" المصرية، الجمعة، إحالة الإعلامي تامر أمين إلى التحقيق، بعد تعليقات وُصفت بأنها مسيئة إلى سكان الصعيد والريف.

تعليقات أمين جاءت خلال برنامحه لدى طرقه إلى قضية الزيادة السكانية في مصر، عندما قال إن نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالا لينفقون عليهم دون إلحاقهم بالتعليم.

وذكر أمين أنه يجري إلحاق الأطفال من الذكور بورشة حرفية حينما يبلغون السادسة من العمر، وإذا كانت فتاة "الأب مش هيغلب... في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات".

موجة الانتقادات واسعة النطاق عبر فضاء الإنترنت والشبكات الاجتماعية، دفعت شبكة "النهار" إلى الاعتذار لمواطني الريف والصعيد، مُعلنة إحالة تامر أمين إلى التحقيق وخصم راتبه لمدة شهر، ووضعه مبلغه لدى إحدى المؤسسات الخيرية، حسب بيان أصدره مجلس إدارة قنوات النهار.

وفي وقت سابق الجمعة، ظهر الإعلامي المصري في مقطع فيديو خاطب خلاله أهالي الصعيد، قائلا: "متزعلوش مني وجزمتكم على رأسي من فوق".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر وقف برنامج تامر أمين، واستدعائه للتحقيق الأحد المقبل.

وسبق أن أطلق الإعلامي تصريحات مثيرة للجدل، عرضته لطيف من الانتقادات.