دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجهت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي بالشكر "للقضاء المصري العادل"، بعد إعلان الحكم في خصومتها القضائية مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بجريمتي "النصب"، و"الاستيلاء على أموالها".

ونشرت وهبي حيثيات الحكم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقّت عليه بالقول: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل، ما النصر الا من عند الله والحمد لله."

الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء شكرا للقضاء المصري العادل 🇪🇬 ما النصر الا من عند الله والحمدلله 🙏🏻 https://t.co/0uCXMtzvXz

وقضى الحكم الذي أًصدرته "محكمة جنح زايد" "بحبس المتهم محمد وزيري ثلاث سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الاموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة"، وذلك بحسب ما أكدّ المستشار ياسر قنطوش محامي الفنّانة هيفاء وهبي، عبر حسابه على "فيسبوك".

وكانت هيفاء قد أعلنت عن اتهامها لوزيري بالاستيلاء على أموالها، في حزيران/ يونيو 2020، واحتكمت إلى القضاء المصري في هذه القضية، موكلة الأمر إلى محاميها المستشار ياسر قنطوش، الذي قال إنّ المتهم استولى على 63 مليون جنيه من أموالها.

تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!

ونفت وهبي لاحقاً ادعاء محمد وزيري الزواج منها، ولم يتمكن الأخير من إثبات ذلك أمام "محكمة الأسرة"، التي رفضت دعواه "لعدم وجود أصل العقد".

اليوم كانت اجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود. محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضيةولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله

محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي و إلزام رافعها بالمصاريف و أتعاب المحاماة ! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم! #الحمدلله

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