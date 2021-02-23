هيفاء وهبي تنجح في سجن مدير أعمالها السابق محمد وزيري: "شكراً للقضاء المصري العادل"

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صورة للفنانة هيفاء وهبة من حسابها على إنستغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجهت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي بالشكر "للقضاء المصري العادل"، بعد إعلان الحكم في خصومتها القضائية مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بجريمتي "النصب"، و"الاستيلاء على أموالها".

ونشرت وهبي حيثيات الحكم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقّت عليه بالقول: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل، ما النصر الا من عند الله والحمد لله."

وقضى الحكم الذي أًصدرته "محكمة جنح زايد" "بحبس المتهم محمد وزيري ثلاث سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الاموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة"، وذلك بحسب ما أكدّ المستشار ياسر قنطوش محامي الفنّانة هيفاء وهبي، عبر حسابه على "فيسبوك".   

وكانت هيفاء قد أعلنت عن اتهامها لوزيري بالاستيلاء على أموالها، في حزيران/ يونيو 2020، واحتكمت إلى القضاء المصري في هذه القضية، موكلة الأمر إلى محاميها المستشار ياسر قنطوش، الذي قال إنّ المتهم استولى على 63 مليون جنيه من أموالها.

ونفت وهبي لاحقاً ادعاء محمد وزيري الزواج منها، ولم يتمكن الأخير من إثبات ذلك أمام "محكمة الأسرة"، التي رفضت دعواه "لعدم وجود أصل العقد".

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