دعوة فنانة مغربية لـ "الانحراف" تثير جدلاً واسعاً.. ما الذي قصدته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة المغربية، سناء عكرود، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدوينة لها دعت فيها إلى "الانحراف" و"إلقاء الأنفة والكرامة والحياء في أقرب قمامة".

وقالت عكرود في تدوينة على صفحتها الرسمية بانستغرام، الاثنين: "فلننحرف قليلا، الانحراف جميل.. لا تفوا بوعودكم، لا تلقوا التحية ولاتعتذروا، ناموا لساعة متأخرة وكلوا ما طاب لكم من الاكل، حلو، مالح، مسوس، كلشي، أحبوا من تريدون والقوا الأنفة والكرامة والحياء في أقرب قمامة، صافي؟ ديرو لي بغيتو.. اش غيوقع كاع.. واه ياك لباس... انحرفوا انحرفوا.. ماشتوني ما شتكم.."

وعادت الفنانة بتدوينة لاحقة، فجر الأربعاء، قائلة: "انا رآه ضريفة، حيث كنحتارم و نتفهم القدرة المحدودة لي عند البعض في الاستيعاب أو في قراءة و فهم جملة او كلمة تحتمل اكثر من معنى، لذلك و حيث انا ضريفة، مشيت كتبت تدوينة كانت مناقضة للتدوينة السابقة عن الانحراف، في هذه التدوينة الأخيرة، استعملت عبارات تنهي تماما عن فعل ما دعوت اليه سابقا.."

وتابعت قائلة: "وأؤكد لكم بأن التدوينة الأخيرة هي التي تدعو اكثر للانحراف ههه ، و قد كتبتها لإظهار عبث المعنى المقصود، الا اني لمست قصورا في فهم المفارقة، فمحوت التدوينة، لأن مستويات الاستيعاب متباينة( الله يحسن العوان) ، الا اني بالمقابل تلقيت من الكثيرين رسائل محترمة يستنكرون فيها بلادة و جهل بعض القنوات الالكترونية و المواقع في تناول و فهم الأمر، و مانكذبش عليكم، انا قدام الجهل ارفع يدي عاليا عجزا و تعففا ، فماذا عسانا نفعل اذا ابتلينا بجاهل متعنت قاصر فهم و حيلة. اش غدير، كتعطيهم بالظهر و تكوليهم يالله، الله يسامح سيروا تاكلو طرف د الخبز و عقلو عل الخير".