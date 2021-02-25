وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام عن عمر يناهز 48 عامًا بعد معاناة مع مضاعفات كورونا

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وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام وسط حزن خليجي لرحيله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان الكويتي مشاري البلام عن عمر يناهز 48 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن ابن عمه الفنان حسن البلام.

ونشر الفنان حسن البلام صورة لابنه عمه الراحل دون تعليق، كُتب عليها آية من القرآن عادة ما تستخدم للمواساة والعزاء.

نُقل الفنان مشاري البلام إلى مستشفى جابر بالكويت منذ أيام، بعد تدهور حالته الصحية.

كان الفنان الراحل كتب عبر حسابه في موقع انستغرام: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

ولدى الفنان الراحل خمسة أبناء.

ومنذ أسبوعين نشر مشاري البلام مقطع فيديو قصير للحظة حصوله على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وحظي الفنان الكويتي، المولود في 12 ديسمبر 1972، بإعجاب الجمهور الخليجي، الذي انجذب إلى براعته في أداء الأدوار الدرامية.

وعبر تويتر، نشر هاشتاج باسم مشاري البلام، الذي بدأ مسيرته الفنية في 1991، وسط حالة من الحزن لرحيله.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

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