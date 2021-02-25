دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان الكويتي مشاري البلام عن عمر يناهز 48 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن ابن عمه الفنان حسن البلام.

ونشر الفنان حسن البلام صورة لابنه عمه الراحل دون تعليق، كُتب عليها آية من القرآن عادة ما تستخدم للمواساة والعزاء.

نُقل الفنان مشاري البلام إلى مستشفى جابر بالكويت منذ أيام، بعد تدهور حالته الصحية.

كان الفنان الراحل كتب عبر حسابه في موقع انستغرام: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

ولدى الفنان الراحل خمسة أبناء.

ومنذ أسبوعين نشر مشاري البلام مقطع فيديو قصير للحظة حصوله على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وحظي الفنان الكويتي، المولود في 12 ديسمبر 1972، بإعجاب الجمهور الخليجي، الذي انجذب إلى براعته في أداء الأدوار الدرامية.

وعبر تويتر، نشر هاشتاج باسم مشاري البلام، الذي بدأ مسيرته الفنية في 1991، وسط حالة من الحزن لرحيله.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الخلوق مشاري صالح البلام سائل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون #الكويت #مشاري_البلام #حسن_البلام #عبدالعزيز_البلام https://t.co/AwN4gkuroe

خبر أفجعني ومو قادره أستوعبه لي الحين .الله يرحمك يابوصالح ويغمد روحك الجنه ... والله يصبر قلوب اهله يارب 💔💔💔💔💔 في ذمه الله يا #مشاري_البلام ويااااارب إنك تغفرله وترحمه 🙌🏻 https://t.co/1eDN1QNq7D

الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله ومحبيه #مشاري_البلام https://t.co/XIaGvDCKGU

#مشاري_البلام لاحول ولا قوة الا بالله رحلوا من كانوا للإبتسامة صانعين . https://t.co/8J33bsKl2Y

خبر أحزننا جميعاً، رحمة الله على الفنان الخلوق #مشاري_البلام .. كبرنا على أعماله في التلفزيون وحبينا طلته وخفته وشخصيته 💔 https://t.co/zNqgH0N3PF

تعازينا لذوي الفنان الراحل #مشاري_البلام وللأسرة الفنية بالكويت وجميع محبيه ،، فقيد الدراما الخليجية يرتقي إلى جوار ربه إنا لله وإنا إليه راجعون خبر محزن جداً 💔 https://t.co/TffmzfXqPB