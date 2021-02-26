أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عرضت الفنانة الأمريكية ليدي غاغا مكافأة قيمتها نصف مليون دولار لمن يعيد كلبيها (كوجي وغوستاف)، بعد سرقتهما، حسبما قال مصدر مقرب من المغنية لشبكة CNN.

كان مسلح قد أطلق النار على رجل، يعمل لصالح ليدي غاغا، عندما كان يقوم ينزه الكلاب، مساء الأربعاء في هوليوود، فيما هربت الكلبة الثالثة، واسمها "ميس آسيا"، قبل أن يتم العثور عليها.

وأشار المصدر إلى أن الرجل المصاب "يتعافى بشكل جيد". وتواصلت CNN إلى ممثلي غاغا للتعليق.

وقال المصدر لـCNN، إن المغنية "تعرض نصف مليون دولار لمن لديه كلبيها دون طرح أي أسئلة. ويمكن لأي شخص لديه كلاب استخدام هذا البريد الإلكتروني KojiandGustav@gmail.com لاسترداد المكافأة".

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن رجلاً أصيب أثناء عملية سطو قبل الساعة العاشرة مساءً. وتم نقله للمستشفى في حالة مستقرة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به أخذ كلبي من نوع بولدغ من الضحية، واستخدم مسدس نصف آلي وهرب من مكان الحادث في سيارة سيدان بيضاء.