محمد رمضان يثير تفاعلا بصورة "دولارات في بنطاله"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري، محمد رمضان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة له مع حزم من الدولارات في بنطاله.

الصورة نشرها محمد رمضان على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعليق كتبه بالإنجليزية "هل انتم مستعدون" مستشهدا بأوسمة "VERSACE_BABY" و" music_video " بالإضافة إلى وسم " ثقة_في_الله_نجاح".

ونالت الصورة بموقع الفنان المصري على فيسبوك فقط أكثر من 145 ألف تفاعل بين تعليق وإعجاب خلال أقل من 24 ساعة على نشرها مساء الخميس.

أما على صفحة محمد رمضان الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام"، فنالت الصورة ذاتها أكثر من 328 ألف تفاعل.