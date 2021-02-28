هيفاء وهبي تعود للانتقام في "إسود فاتح".. بعد كورونا وانفجار مرفأ بيروت

(CNN)-- تحديات كبيرة واجهتها الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي، وصنّاع المسلسل المصري "إسود فاتح"، قبل وصوله إلى شاشة العرض التلفزيوني أخيراً، وذلك بعد أكثر من عام على انطلاق تصويره، تحت إدارة المخرج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول ظروف مأساوية عاشتها "رانيا خطاب" قلبت حياتها رأساً على عقب، حيث تعرضت لخيانات كثيرة، وتورطت في جريمة قتل، ثم عادت لتنتقم.

رحلةٌ طويلة خاضها صنّاع العمل، مرّت بعثراتٍ كبيرة من جائحة كورونا، إلى تداعيات الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان يكشفها لـCNN بالعربية المنتج صادق الصباح.

يذكر أن المسلسل يضم على قائمة أبطاله شريف سلامة، روجينا، معتصم النهار، أحمد فهمي، صبري فواز، رانيا منصور وممثلين كثر آخرين من مصر، لبنان وسوريا.