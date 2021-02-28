نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات: "الفرحة صارت اثنتين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت المطربة اللبنانية نجوى كرم عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ونشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صور تسلمها لبطاقة الإقامة في مقر "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية".

وعلقّت كرم على ذلك بالقول: "تشرّفت اليوم باستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها، وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين.."

تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة #الإمارات الشقيقة 🙏🏼 الله يعزّ قيادتها وشعبها ❤️ وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين.. https://t.co/vpTezpCY8R https://t.co/VuAch7Rpxq

وأرفقت المطربة اللبنانية تغريدتها على "تويتر"، برابط لأغنية "زايد مجدها" التي أصدرتها مطلع العام الحالي.

ومنحت دولة الإمارات الإقامة الذهبية لعددٍ من مشاهير الفن في العالم العربي مؤخراً، كالفنّان المصري محمد رمضان، والمطربة لطيفة التونسية، والمطرب اللبناني راغب علامة.

وكانت الإمارات قد طبقت في 2019: "نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية."

وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: "يتيح هذا النظام الجديد للمقيمين، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة."