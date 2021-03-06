دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن عمل فني مشترك يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وعودة العلاقات الإنسانية بينهما، بعد سنوات من الانفصال والخلافات التي وصلت إلى المحاكم بين بطلي المسلسل السعودي الشهير "طاش ما طاش".

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بعد اجتماع مع رئيس مجموعة MBC الشيخ وليد الإبراهيم: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على MBC"، مضيفا: "مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين".

وفي تغريدة أخرى، قال تركي آل الشيخ: "وأخيراً اجتمع الهرمين بعد طول فراق... ونريد معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور ونريد وجوها جديدة وشباب". وأضاف: "متحمس جداً وأتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي وأدعم العمل بكل ما أستطيع". وتابع بالقول: "أنا سعيد للعمل فنياً وسعيد أكثر بعودة العلاقة الإنسانية بينهم".

وأخيراً اجتمع الهرمين بعد طول فراق ... ونبي معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور ونبي وجيه جديده وشباب ... متحمس جداً وبتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي وبدعم العمل بكل مااستطيع ... انا سعيد للعمل فنياً وسعيد اكثر بعودة العلاقه الانسانيه بينهم 🇸🇦❤️ https://t.co/BIBwKuo9dR

من جانبه، قال ناصر القصبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر ردا على تركي آل الشيخ: "جهودك خيرة ومقدرة دائماً يا أبو ناصر وفالك طيب وأبرك الساعات"، ليرد تركي آل الشيخ قائلا: "شكراً لك فناننا الكبير وأنتما أخوان وأبطال الدراما والكوميديا السعودية، وخبر عمل لكم يفرح كل السعوديين وكل جمهوركم في الوطن العربي".

جهودك خيره و مقدره دائماً يابو ناصر و فالك طيب و أبرك الساعات 🌹🌹 https://t.co/5d2IUgnHCA

وبدوره، رد عبدالله السدحان بمقطع فيديو عبر حسابه على تويتر قائلا لتركي آل الشيخ: "بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله التوفيق وأن نوفق برعايتك في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة، لأنك دائما سباق بفعل الخير وللصالح العام، شكرا لك".

كلمة المعالي @Turki_alalshikh التي أثرت فيني عند سماعها : (عودة العلاقه الانسانيه الجميلة بين شخصين من ابناء بلدي تربطهم صداقه قرابة اربعين عاماً) https://t.co/UAg1QyEt9s

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