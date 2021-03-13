دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس هيئة الترفيه العامة بالسعودية، تركي آل الشيخ، جدلا بعد نشره مقطع فيديو يضم مجموعة أغان عربية تعود إلى القرن الماضي، كانت ألحانها مأخوذة على ما يبدو من ألحان غربية.

وبين هذه الأغاني أعمال للموسيقار محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وعبدالحليم حافظ والطفلة فيروز.

وكتب تركي آل الشيخ، في معرض تعليقه على الفيديو، قائلا "أنا مصدوم".

انا مصدوم 😱 https://t.co/OwCq3VfJlO

وعلق الفنان اللبناني، رامي عياش، قائلا: "حقك من زمان النسخ كان صعب اكتشافه وكان الناسخ يأخذ الشكر لأن الناس تظنه صاحب الفكرة مع احترامنا لإبداعهم طبعًا. أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدع لا يعوّض في هذا الزمن التكنولوجي. تمامًا كما معاليكم تخلقون فرص أسطورية للمملكة تتفردون بمبادرتها وخلقها".

@Turki_alalshikh حقك.من زمان النسخ كان صعب اكتشافه وكان الناسخ يأخد الشكر لان الناس تظنه صاحب الفكرة مع احترامنا لابداعهم طبعا.أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدع لا يعوّض في هذا الزمن التكنولوجي. تماما كما معاليكم تخلقون فرص أسطورية للمملكة تتفردون بمبادرتها وخلقها

ورد تركي آل الشيخ بقوله: "أخي الكريم لدينا قائد ملهم سيدي ولي العهد هو الذي يرسم وجنوده ينفذون".

بينما أوضح الإعلامي والناقد الفني اللبناني، جمال فياض، في تعقيبه، أنه "سبق للموسيقار فريد الأطرش أن أعلن في حينه أنه اقتبسها ووضعها في مقدمة أغنية حكاية غرامي".

وأشار فياض إلى أن فريد الأطرش سبق أن قال خلال تسجيل إذاعي أنه "اقتبس الجزء الموسيقي من المقطوعة الإسبانية.. ويقول صراحة، هي مش بتاعتي لكني اقتبستها وأثبتت أن العود آلة مميزة تستطيع أن تعزف الغربي والشرقي".

@Turki_alalshikh في هذا التسجيل الإذاعي يشرح فريد ويوضّح أنه اقتبس الجزء الموسيقي من المقطوعة الإسبانية ... ويقول صراحة، هي مش بتاعتي لكني اقتبستها وأثبتت أن العود آلة مميزة تستطيع أن تعزف الغربي والشرقي https://t.co/FQtUzAobvv

في حين قال آخرون إن أغان عربية أخرى سُرقت ألحانها من قبل فنانين أجانب، مثلما حدث مع الموسيقار بليغ حمدي والفنانة الجزائرية وردة وعبدالحليم حافظ.