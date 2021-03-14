دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الممثل الذي أُصيب في إعلان جمعه بالممثل المصري، محمد رمضان، تفاصيل إصابته مشيرا إلى أنهم وضعوا قنبلة تحته وكاد أن يموت.

وقال يوسف عمر في حوار مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب، إنه كان يصور إعلانا للعبة وتعرض للإصابة في "مشهد القنبلة" وقال له المسؤول عن المتفجرات إنه يجب أن يقفز عندما يسمع كلمة "أكشن".

وكشف عمر أنه كان يعلم بوجود قنبلة تحت قدمه لكنه لم يتوقع أن يتعرض للأذى بسببها، ولفت إلى أنه لم يسمع شيئا ولم ير شيئا بعد سماع كلمة "أكشن" مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من مشاكل في أذنه ولفت إلى أن رمضان قال له: "عاش يا بطل... المشهد جميل"، حسب قوله.

وأشار الممثل إلى أن المتخصص المسؤول عن المتفجرات وجه أصابع الاتهام له مدعيا أنه قفز متأخرا، وأكد أنه لو لم يتأخر بالقفزة لكان قد مات، وكشف أنه تعرض للتهديد من أجل عدم رفع قضية على الشخص المذكور.