دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد سليمان الرز لـCNN بالعربية مقتل شقيقته الفنّانة رائفة في هولندا، الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، حيث فارقت الحياة "بسبب تعرضها لطعنات حادة، وفشل الإسعافات الأولية التي تلقتها من الشرطة بإنقاذ حياتها."

وقال الرز إنّ عائلة الفنّانة الراحلة في دمشق تلقت نبأ وفاتها صباح الأربعاء، عن طريق إحدى صديقاتها المقيمات في هولندا، وعلموا أيضاً أنّ التفاصيل حول حادثة مقتلها، والدوافع وراءها، لن تكون متوفرة قبل الأحد المقبل، لحين استكمال الشرطة الهولندية تحقيقاتها.

وخيّم الحزن على العديد من الفنّانين السوريين، الذين صدموا بمقتل زميلتهم رائفة الرز في هولندا، وسط ظروف غامضة. ولخصّت الفنّانة أمل عرفة قصتها، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على "تويتر" نعت فيها زميلتها الراحلة. وقالت عرفة: " يا وجع قلبي، رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.... بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!!... الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..."، وكشفت تفاصيل زيارتها الأخيرة لرائفة في هولندا، وأنها كانت تخطط لزيارةٍ قريبة إلى دمشق.

يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك https://t.co/VnkEBKUrdY

وعُرفت الفنّانة الراحلة في الوسط الفني باسم رائفة أحمد، وكانت من زملاء أمل عرفة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وتخرجت منه مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلا أنّ الشهرة لم تكن حليفتها، حيث شاركت بأدوارٍ ثانوية في عددٍ محدود من الأعمال التلفزيونية السورية، كـ "غزلان في غائبة الذئاب" و"أهل الراية2"، والجزء الثاني من مسلسل "دنيا"، إلى جانب تقديمها عدة أدوارٍ مسرحية.

وتداول العديد من الفنّانين السوريين، خبر العثور على جثتها في منزلها بهولندا، وسط ظروفٍ غامضة، وعبروا عن صدمتهم، وحزنهم الشديد لمقتلها، ونعوها بكلماتٍ مؤثرة، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة الزميلة الممثلة #رائفة_الرز بظروف غامضة في شقتها بهولندا ، البقاء لله وكل العزاء لعائلتها ومحبيها https://t.co/2DqYRaXy24

واستعاد متابعون، صورة لآخر أعمال الفنّانة رائفة الرز المسرحية في دمشق سنة 2011، تحت إدارة المخرج العراقي باسم قهار.