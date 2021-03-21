دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأحد، اعتزاله الشعر مشيرا إلى أن ما كتبه سيبقى ذكرى.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر ... ويبقى كل ماكتبت ذكرى..."، حسب قوله.

قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر ... ويبقى كل ماكتبت ذكرى ... 🙏🏻

وكانت لآل الشيخ كلمات بعض الأغاني التي غناها مطربين بارزين في السعودية ومصر، لعل أبرزهم كان الفنان المصري عمرو دياب.

وأثارت تغريدة المسؤول السعودي ردود فعل عدة على تويتر، إذ أعرب بعض المغردين عن استغرابهم من قراره اعتزال الشعر كونه "حالة مزاجية" ولا اعتزال عنه، في حين عبر البعض عن حزنه من هذا القرار.

@Turki_alalshikh انت أجمل قصايدنا 🌹

واختلفت آراء القراء حول شعر آل الشيخ، إذ رأى بعضهم أن قصائده لا ترتقي لمستوى الشعر في حين أُعجب آخرون بها.