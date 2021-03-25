دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعاد فريق حكومي معني بالحياة الطبيعية في السعودية عشرات الدلافين إلى مياه البحر الأحمر، بعد جنوحها على شواطئ بحر أملج (شمال غرب المملكة).

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالسعودية، في بيان، الأربعاء، إن فريقا علميًا من المركز قام، بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية، بمعاينة موقع جنوح 40 دولفين على الشاطئ.

وتبين أن الدلافين جنحت صباح الأربعاء مع حركة المد إلى منطقة أشجار المانجروف في أملج، بسبب الرياح والأمواج القوية، وفقا لتغريدات كتبها المركز في حسابه عبر تويتر.

وأفاد المركز أن هذا الجنوح تسبب في نفوق ٧ من الدلافين، فيما اقتاد الفريق الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

ونشر المركز لقطات مصورة للدلافين خلال محاولة إعادة إلى البحر، إضافة إلى صورة لبعض ما نفق منها.