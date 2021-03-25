الحفيدة الكبرى لملكة بريطانيا تلد طفلها الثالث في حمام المنزل

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- رُزقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بحفيد جديد، بعد أن أنجبت حفيدتها الكبرى زارا تيندال في منزلها، مساء الأحد.

وأعلن زوجها مايك تيندال، الذي قاد فريق الرجبي الإنجليزي، عن ولادته خلال حلقة من البودكاست الخاص به، "الطيب والسيئ والرجبي"، الذي نُشر يوم الأربعاء.

وُلد الطفل الصغير على أرضية الحمام بمنزلهم في غلوسيسترشاير، جنوب غرب إنجلترا، في حوالي الساعة السادسة مساءً، بعد أن "وصل بسرعة كبيرة".

وقال تندال: "لقد كان الركض إلى صالة الألعاب الرياضية، والحصول على حصيرة، والدخول إلى الحمام، ووضع السجادة على الأرض، ووضع المناشف، والدعامة".

زارا تيندال هي ابنة الأميرة آن، الطفل الثاني للملكة، وابنة عم الأميرين وليام وهاري. وهي الحفيدة العاشرة للملكة إليزابيث، وترتيبها الثاني والعشرون في ولاية العرش.

وقال متحدث باسم الزوجين لشبكة CNN إن الطفل، المسمى لوكاس فيليب، كان يزن 8 أرطال و4 أونصات عند الولادة.

وقال مايك تيندال إن الطفلين الآخرين، ميا جريس ولينا إليزابيث، لم يكونا في المنزل يوم الأحد من أجل وصول الوافد الجديد.

وأضاف أن القابلة، التي كان من المفترض أن تلتقي بهم في المستشفى، كانت في مكان الولادة بسرعة لأنها لم تكن بعيدة، وجاءت الثانية "مع خروج الرأس".

وقالت متحدثة باسم قصر باكنغهام لشبكة CNN إن الملكة إليزابيث وزوجها دوق إدنبرة "مسروران بالأخبار" ويأملان في رؤية أحدث إضافة إلى الأسرة عندما تسمح الظروف بذلك.

وأشار زوجها إلى أن زارا تتمتع بصحة جيدة، وكانت في نزهة مع الطفل.

وقال تندال: "لقد كانت محاربة، كما هو الحال دائمًا. لا يمكننا أبدًا الحكم على المرأة من حيث ما يجب أن تمر به عند الولادة."

وقال إن هناك مزايا للولادة في المنزل. بعد وصول لوكاس، شاهد تيندال لعبة رجبي قديمة وبعض الجولف مع ابنه الجديد.

وزارا تندال هي فارسة بارعة، وقد فازت بميدالية فضية في حدث جماعي في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

والتقت بزوجها خلال كأس العالم للرجبي 2003 عندما كان يلعب مع إنجلترا. وتزوجا في إدنبرة 2011.