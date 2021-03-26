بعد نجاته من حادث مروّع.. الصباح يكشف لـCNN تفاصيل مشروع جورج خباز الجديد

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
جورج خباز
Credit: GeorgesKhabbazOfficial / Facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طمأن الفنّان اللبناني جورج خبّاز محبيه على سلامته، عبر تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وذلك بعد نجاته من حادث سير "مروّع" على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، مؤخراً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

وبعيداً عن الأخبار التي أقلقت محبي الفنّان اللبناني، كشف المنتج صادق الصباح لـ CNN بالعربية عن تفاصيل المشروع الذي سيعود من خلاله خباز إلى التلفزيون تحت إدارة المخرج أمين درة، بعد غياب 10 سنوات.

وقال الصبّاح إنّ المشروع الذي أعلن عن بدء التحضيرات له أواخر العام الماضي، من المشاريع "الخاصة جداً والمختلفة على مستوى الطرح وتقنية التنفيذ، ويندرج ضمن إطار الكوميديا السوداء." وتوقّع انطلاقة التصوير في الربع الأخير من عام 2021.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.