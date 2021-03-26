دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طمأن الفنّان اللبناني جورج خبّاز محبيه على سلامته، عبر تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وذلك بعد نجاته من حادث سير "مروّع" على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، مؤخراً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

بعد تعرضه لحادث سير ، يهم الفنان جورج خباز ان يطمئن الجميع انّه بصحة جيدة ويشكر الجميع على محبتهم سواءً باتصالاتهم او رسائلهم للأطمئنان عليه ، متمنياً دوام الصحة والعافية للجميع .

وبعيداً عن الأخبار التي أقلقت محبي الفنّان اللبناني، كشف المنتج صادق الصباح لـ CNN بالعربية عن تفاصيل المشروع الذي سيعود من خلاله خباز إلى التلفزيون تحت إدارة المخرج أمين درة، بعد غياب 10 سنوات.

سعيد جداً بإنضمام الفنان الشامل جورج خباز إلى شركة الصبّاح في تعاون نعلم جيداً أنه سيكون إضافة للطرفين كونه فنان راقي بأفكاره وأداءه إضافة إلى البعد الثقافي والإجتماعي الذي يقدمه في أعماله. وفي عملنا الجديد كلي إيمان أنه سيحاكي الشارع العربي في أفضل صورة🙏 @georgeskhabbaz

وقال الصبّاح إنّ المشروع الذي أعلن عن بدء التحضيرات له أواخر العام الماضي، من المشاريع "الخاصة جداً والمختلفة على مستوى الطرح وتقنية التنفيذ، ويندرج ضمن إطار الكوميديا السوداء." وتوقّع انطلاقة التصوير في الربع الأخير من عام 2021.