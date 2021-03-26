دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعربت الفنّانة التونسية- المصرية هند صبري مجدداً عن فخرها بالمشاركة، في "موكب نقل المومياوات الملكية"، المرتقب في 3 نيسان/ إبريل 2021، مؤكدةً أنّ مشاركتها في هذا "الحدث العظيم": "جزء صغير جداً إلى جانب كبار نجوم مصر."

صباح الخير .. في البيت و معزولة و الحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا و أعود للتصوير . ربنا يلطف بالجميع .. افقت على سيل من الانتقادات و الإعتراضات و التعليقات على مشاركتي في حدث #نقل _الموميات _الملكية فوجب التوضيح (يتبع)

وفي أوّل ردٍ منها على انتقاد أحد الفنّانين المصريين لمشاركتها بهذا الحدث، تساءلت هند: "هل يجوز أن حدثاً بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة، هل يعقل فعلاً أن تكون مش مصرية أباً عن جد؟"

.. انا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرّر اني مشاركة لوحدي ؟؟؟ هل يجوز ان حدثا بهذه الجلالة التاريخية ، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته ،تشارك فيه فنانة واحدة؟ (يتبع)

واستنكرت هند صبري ما وصفته بالـ "العنصرية، والفكر الضيّق" عند البعض، وذلك في ردها الذي نشرته عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "اللي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق، مصر أكبر من كده بكتير."

(..)و لو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية ابا عن جد ؟ هذا الحدث يشارك فيه كل كبار نجوم مصر ، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته ،و مشاركتهم اكبر من مشاركتي بكثير و هذا أمر طبيعي و مسلّم به ولا نقاش فيه. ( يتبع)

(..) و اكررها :فخورة اني أشارك بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر و عبرت عن حبي لها بهذه المشاركة . الّي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. و قاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته. #مصر أكبر من كده بكتير .نقطة.

وكان الفنّان المصري مصطفى درويش قد انتقد إعلان هند صبري لمشاركتها في "موكب نقل المومياوات الملكية"، في منشورٍ حذفه لاحقاً من حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وقال فيه بحسب وسائل إعلام مصرية: "طبعاً مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فابنجيب أجانب يعني".

وكرر درويش انتقاده لمشاركة هند بهذا الحدث، في تصريحاتٍ صحافيةٍ أمس، الأمر الذي استدعى رداً من الشركة المنظمة لــ "موكب المومياوات الملكية"، جاء فيه أنّ: "الفنانة التونسية هند صبري واحدة ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في حفل انطلاق الموكب، بين عدد من المغنيين والممثلين الذين لديهم حضورهم البارز لدى الجمهور المصري والعربي... والمعلومات الخاصة بانطلاق الموكب لم تكشف الشركة عنها حتى الآن، وستكون مفاجأة تليق بهذا الحدث العالمي الضخم".

وكشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، مؤخراً، عن موعد انطلاق "موكب المومياوات الملكية" إلى موقعها الجديد، فيما وصفه وزير السياحة المصري خالد العناني بأنه "حدث عالمي فريد".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن الموكب الذهبي الذي يضم 22 مومياء ملكية ستجوب شوارع القاهرة العريقة من المتحف المصري في التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بتاريخ 3 أبريل/نيسان المقبل.

وسيضم الموكب الذهبي 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.