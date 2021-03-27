دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب العديد من مشاهير الفن في مصر والعالم العربي، عن حزنهم الشديد، لما أسفر عنه حادث تصادم قطاري سوهاج، أمس، وتوجهوا بالعزاء لأسر الضحايا، والشعب المصري، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلن الفنّان محمد رمضان تأجيل إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل "موسى" تضامناً مع الضحايا في بلاده، وغيّر المطرب الإماراتي حسين الجسمي صورة حسابه الرسمي على "تويتر" للعلم المصري.

تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل #موسى تضامناً مع ضحايا قطاري #سوهاج الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل https://t.co/eGuqCMgU9Y

وطغى اللون الأسود، على حسابات العديد من الفنّانين المصريين الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حداداً على أرواح الضحايا، وحرص فنّانون خليجيون، وسوريون، ولبنانيون على تعزية الشعب المصري بمصابه الأليم.

خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار، خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج وكل المصريين.. ربنا يرحمهم ويشفي المصابين. #Youssra #يسرا

البقاء لله في ويصبر اهالينا، اهالي ضحايا قطار سوهاج .. ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم .. ويشفي كل المصابين يارب

خالص التعازي لاهلينا في سوهاج في حادث قطار الاليم. ربنا يصبر كل الاهالي و امنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. #مصر

الف رحمه ونور علي اهالينا اللي ماتوا في حادث القطارين الاليم المفجع وربنا يرحمهم ويتغمدهم بعظيم رحمته ويصبر كل اهلهم وذويهم ونسألكم الدعاء لهم ونسأل الله الشفاء العاجل لكل مصاب وان يهون عليه آلامهم وان يعود لاهله سالما معافي 🙏

خالص عزائي ومواساتي لأسر ضحايا مأساة #قطار_سوهاج رحمهم الله والهم أسرهم الصبر والسلوان و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين

تعازينا الحارة لأهلنا في مصر بمصابهم الأليم في حادث تحطم القطارات السلام لأرواح من غادرنا وأعان الله عائلاتهم وشفى الجرحى وحمى الله مصر وأهل مصر #مصر #حادث_قطار_سوهاج #سوهاج #سلاف_فواخرجي

حادثة سوهاج مبكية ومحزنة. مآسي لا تنتهي في بلداننا للأسف. كل التعازي للشعب المصري الحبيب ولأهالي الضحايا

خالص التعازي لأهالي ضحايا حادثة قطاري #سوهاج. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين و أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه.