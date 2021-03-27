حسين الجسمي يرفع العلم المصري.. ومشاهير الفن العرب يعزون المصريين بضحايا قطاري سوهاج

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صورة من مكان حادث قطاري سوهاج تظهر تجمع الناس بجانب إحدى العربات الخارجة عن السكة
Credit: /AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب العديد من مشاهير الفن في مصر والعالم العربي، عن حزنهم الشديد، لما أسفر عنه حادث تصادم قطاري سوهاج، أمس، وتوجهوا بالعزاء لأسر الضحايا، والشعب المصري، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

وأعلن الفنّان محمد رمضان تأجيل إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل "موسى" تضامناً مع الضحايا في بلاده، وغيّر المطرب الإماراتي حسين الجسمي صورة حسابه الرسمي على "تويتر" للعلم المصري.

وطغى اللون الأسود، على حسابات العديد من الفنّانين المصريين الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حداداً على أرواح الضحايا، وحرص فنّانون خليجيون، وسوريون، ولبنانيون على تعزية الشعب المصري بمصابه الأليم.

 

 

 

 

 

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