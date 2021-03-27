عمر كمال وحموبيكا يمثلان في رمضان 2021 وأشرف زكي يرد عبر CNN بالعربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدّ نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، لـCNN بالعربية أنّ مغني المهرجانات عمر كمال "عضو في نقابة المهن الموسيقية"، وذلك رداً على سؤالنا حول خبر السماح بمشاركة الأخير في مسلسل "بين السما والأرض".

وذلك بعد موجة الانتقادات التي طالت مخرج العمل محمد العدل مؤخراً، لإعلانه عن مشاركة عمر كمال في المسلسل، بدعوى أنه "ليس ممثلاً، وغير نقابي"، بالإشارة إلى ما تردد عن شطب عضوية مغني "بنت الجيران" من نقابة المهن الموسيقية، على خلفية أزمته السابقة معها.

ونشر عمر كمال الجمعة 26 آذار/ مارس، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورة له من موقع التصوير إلى جانب المخرج العدل، الذي رحب به كممثل في يوم تصويره الأوّل.

وأعرب محمد العدل في وقتٍ سابق عن استغرابه "كمية الزعل" من خبر اختياره عمر للتمثيل في مسلسل "بين السما والأرض"، وذكّر بعددٍ من المغنين الشعبيين الذين قدموا أدواراً تمثيلية في السينما والتلفزيون، أمثال أحمد عدوية، وحكيم، والراحلين حسن الأسمر، وشعبان عبد الرحيم.

وردّ العدل على الاتهامات بأنّه لم ينفذ وعده بإجراء مقابلات مع كل من يتقدم لاختبارات الأداء، قائلاً: "احنا جالنا أكتر من ٧ الاف شخص عايز يمثل .. سامع الرقم .. ٧ آلاف... و أنا مش مسؤول ان فيه ناس اتصلت، و مكتب الـ casting، مردش عليهم ....".

وأكد بأن مسلسل "بين السما والأرض"، يشارك فيه ممثلون جدد من خريجي المعاهد المسرحية، وغير خريجين ممن يقفون أمام الكاميرا لأول مرّة.

كما طالت الانتقادات أيضاً صنّاع المسلسل المصري "بيت العيلة" على مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا كممثل في الجزء الثالث من العمل.

ورداً على سؤالنا عن الموضوع، وما إذا حصلت تسوية ما مع نقابة المهن التمثيلية بمصر، للسماح بمشاركة مغنيي المهرجانات كمال وبيكا في المسلسلين؟

اكتفى النقيب أشرف زكي بالتأكيد لـ CNN بالعربية على أنّ عمر كمال "عضو في نقابة المهن الموسيقية"، في حين قال إنه لا يعلم إذا كان حمو بيكا كذلك.