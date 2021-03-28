دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع حادث مروع في مصر، الأحد، بعد ان اصطدمت سيارة تقودها فتاة بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس عندما كانت مواجهة شاحنة.

وأفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية أن طريق الجلالة في اتجاه الزعفرانة (شرق مصر) شهد حادث تصادم "سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية (170 كيلو مترًا)، عكس الاتجاه، بأخرى نقل".

وقالت "الأهرام" إن الحادث نتج عنه وجود "جثة متفحمة" وإصابة شخصين، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث.

وخلال الساعات الماضية، جرى تناقل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التقطه شخص للحظة وقوع الحادث. وقال ناشر الفيديو خلال تصوير ما حدث من الاتجاه الآخر: "هذا طريق الجلالة، وفيه بنت ماشية عكس العربيات"، قبل أن يشير إلى عداد سيارته ليوضح "ماشية بسرعة 170 كيلو".

وكان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من بين من تفاعلوا مع الفيديو المتداول، قائلا: "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال أن أهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق في الجلالة ....إلى الاصطدام والموت... شيء لا يصدق".