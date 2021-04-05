بعد صدمة إيقاف مسلسل "الملك".. هل سيلعب محمد رمضان دور" أحمس"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وسط ردود الأفعال المتباينة، حول قرار "المتحدة للخدمات الإعلامية" بإيقاف تصوير مسلسل "الملك" أمس، بسبب الانتقادات التي طالت صنّاعه خلال الأيام الماضية، وبمجرد إطلاق الإعلان الرسمي للعمل، فاجأ محمد رمضان متابعيه بالكشف عن تقديمه لفيلم "أحمس" في 2023.

ونشر عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" شهادة من عالم الآثار والوزير الأسبق، قال فيها إنّ أصلح ممثل لأداء دور "أحمس" من الناحية الشكلية برأيه هو محمد رمضان، وعلقّ الأخير على ذلك بالقول: "شهادة أعتز بها... وبوعد حضرتك بإذن الله هيكون فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم.. أحمس ٢٠٢٣."

واللافت في الأمر أنَ رمضان اقتطع الفيديو الذي نشره عبر "انستغرام" على أنغام أغنيته "الملك"؛ من مقابلة لحّواس مع " ET بالعربي" فنّد فيها انتقاداته، للإعلان الرسمي للمسلسل الذي يحمل العنوان ذاته، ويجسد فيه الفنّان عمرو يوسف دور "أحمس".

وكانت "المتحدة للخدمات الإعلامية" قد أعلنت: "وقف مسلسل (الملك)، وتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين في التاريخ والآثار، وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل، ومراجعة السيناريو كاملاً، وابداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان القادم."، وقوبل القرار بردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فهل سنشهد موجة جديدة من السجال حول نيّة محمد رمضان تجسيد دور "أحمس"، في وقتٍ يواجه فيه زميله عمرو يوسف أزمةً كبيرة بإيقاف عرض مسلسله، قبل أيامٍ قليلة من موسم العرض الرمضاني 2021؟