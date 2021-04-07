دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المحامي المصري مجدي حلمي، لـCNN بالعربية، أن "حكمًا قطعياً وواجب النفاذ" صدر من المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الأربعاء، يلزم الفنّان محمد رمضان بتعويض موكله الطيّار أشرف أبو اليسر يبلغ 6 ملايين جنيه مصري (نحو 381 ألف دولار).

وأوضح المحامي أن التعويض خاص بالأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة كان يقودها أبو اليسر، قال إنها: "تجربة لقيادة الطائرة".

وقال محمد رمضان وقتها إنه لن يتخلى عن الطيار أشرف أبو اليسر، وسيسعى لتعويضه، لكن الكابتن نفى (عبر عدة إطلالاتٍ إعلامية) أن يكون رمضان قد تواصل معه، أو عمل على تعويضه، وأشار إلى أنّه حذّر الأخير وقت التقاط الفيديو من نشره، لأنه سيتسبب بقطع رزقه، ورزق أناس كثر -على حد قوله-.

واستمرت تداعيات الأزمة لأكثر من عام، ووصلت إلى أروقة البرلمان المصري، والقضاء، حيث أوكل الكابتن أبو اليسر المحامي مجدي حلمي برفع دعوى قضائية بحق رمضان.

انا مكدبتش لما قولت ان الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني ، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله https://t.co/XXGifOHBxa

ونصت الدعوى التي رفعها المحامي حلمي على اتهام الفنان محمد رمضان بـ "استغلال صورة موكله للترويج لنفسه، في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له..."، وطالب بـ"تعويض قدره 25 مليون جنيه."

وانتهت ملابسات القضية بالحكم لصالح الطيار أبو اليسر اليوم بتعويضٍ قدره 6 ملايين جنيه مصري.