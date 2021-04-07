دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو، وهو يرمي كمية من الأوراق المالية من الدولارات في حمام السباحة.

رمضان نشر الفيديو في حسابه الرسمي في موقع انستغرام، مساء الأربعاء. وكان رمضان مسترخيًا في حمام السباحة عندما ألقى كمية من الدولارات في الماء.

وكان يتردد في خلفية المشهد صوت أدائه أغنيته الجديدة (غاوي نكش)، وقال في أحد مقاطعها: "ألبس دهب وأدفع زكاة... اصحى وصح صح معايا كده، انتوا لون وأنا لون".

ويتزامن نشر رمضان للمقطع، الذي أثار جدلا عبر الشبكات الاجتماعية، مع حدثين يرتبطان به، في وقت لم يتمكن موقع CNN بالعربية من معرفة توقيت تصوير المقطع ومدى علاقته بالجدل الدائر حوله هذه الأيام.

وفي وقت سابق، أكد المحامي المصري مجدي حلمي، لـCNN بالعربية، أن "حكمًا قطعياً واجب النفاذ" صدر من المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الأربعاء، يلزم الفنّان محمد رمضان بتعويض موكله الطيّار أشرف أبو اليسر يبلغ 6 ملايين جنيه مصري (نحو 381 ألف دولار).

وأوضح المحام أن التعويض خاص بالأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة كان يقودها أبو اليسر، قال إنها: "تجربة لقيادة الطائرة".

كما أثار رمضان ضجة في داخل الوسط الفني، بعد أن أعلن استعداده لتقديم فيلم يكون بطله عن الملك الفرعوني (أحمس). وهي نفس القصة التي كان من المقرر عرضها في مسلسل في موسم رمضان المقبل، بطله الفنان عمرو يوسف، قبل أن تقرر الشركة المنتجة وقفه، في غضون انتقادات لاذعة للمسلسل ومظهر الشخصيات فيه.