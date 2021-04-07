توكل كرمان تعلن انجابها طفلا وتفاعل حول معنى وأصل اسمه بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، فجر الأربعاء، إنجابها لطفل أسمته آرام، مثيرة بذلك تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول معنى الاسم وأصله.

رزقني الله وزوجي الحبيب محمد مولودا جديدا سميناه آرام ، نفع الله به وطنه وأمته والإنسانية جمعاء وجعله مباركا أينما كان

جاء ذلك في تغريدة لتوكل كرمان على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "رزقني الله وزوجي الحبيب محمد مولودا جديدا سميناه آرام، نفع الله به وطنه وأمته والإنسانية جمعاء وجعله مباركا أينما كان".

@TawakkolKarman آرام أسم علم مذكر/ مؤنث وهو في الأساس اسم من التوراة، ويعنى الهدوء والسكينة، والخلود للراحة، وفي اللغة العربية يعني الدليل والأعلام وهي الحجارة التي توضع في الصحراء لاستدلال علي الطريق الصحيح، وفي اللغة الكردية يعنى الأمان والأمن، وآرام هو اسم الابن الخامس لسام ابن نوح.

وعلق صاحب حساب عامر بامقطوف على الاسم قائلا: "آرام أسم علم مذكر/ مؤنث وهو في الأساس اسم من التوراة، ويعنى الهدوء والسكينة، والخلود للراحة، وفي اللغة العربية يعني الدليل والأعلام وهي الحجارة التي توضع في الصحراء لاستدلال علي الطريق الصحيح، وفي اللغة الكردية يعنى الأمان والأمن، وآرام هو اسم الابن الخامس لسام ابن نوح".

@TawakkolKarman الإسم فارسي والفرس دمروا البلاد السعيدة وأصبحنا لا نطيق منهم شء نصيحتي إنكم تغيروا اسمه و تختارون اسما عربيا قحطانيا طلحة حذيفة سعد مبروكين ويجعله الله من الذرية الصالحة

وذهب صاحب حساب R. Rouh Aldeen للقول بتغريدة: "الاسم فارسي والفرس دمروا البلاد السعيدة وأصبحنا لا نطيق منهم شيء نصيحتي إنكم تغيروا اسمه وتختارون اسما عربيا قحطانيا.. طلحة.. حذيفة.. سعد.. مبروكين ويجعله الله من الذرية الصالحة".

@TawakkolKarman أرام هي المفرد التي أشتق منها كلمة عرب أو العرب ومعناها ألرحل بتشديد الراء في النطق وتشمل أرض الجزيره العربيه جمعاء وإيران ايضا اللتي لم تكن معروفه بهذا الاسم قديما. اتكلم عن فترة عندما كان الخليج مجرد أرخبيل ضيق ومن ثم نشكل بما يعرف بالخليج العربي.

أما صاحب حساب عبدالعزيز صالح فعلق قائلا: "أرام هي المفرد التي أشتق منها كلمة عرب أو العرب ومعناها ألرحل بتشديد الراء في النطق وتشمل أرض الجزيرة العربية جمعاء وإيران ايضا التي لم تكن معروفه بهذا الاسم قديما.. اتكلم عن فترة عندما كان الخليج مجرد أرخبيل ضيق ومن ثم نشكل بما يعرف بالخليج العربي".