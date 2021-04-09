"لما يكون فيه شئ جديد رح خبركم عنّه".. هل ترد أصالة على شائعات زواجها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة السورية أصالة أن خطبة ابنتها شام الذهبي ستُعقد الجمعة، في وقت ذكرت تقارير غير مؤكدة حول زواج الفنانة السورية من برلماني مصري.

إعلان أصالة جاء في تعليقها على صورة نشرتها لابنتها شام عبر حسابها في موقع إنستغرام.

وكتبت أصالة: "لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله، وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب".

وأضافت أصالة: "ولما يكون فيه شئ جديد أنا رح خبّركم عنّه".

تصريحات الفنانة السورية تأتي بعد أيام من تقارير غير مؤكدة عن زواج الفنانة السورية من برلماني مصري، وقيام شخصيات مصرية ولبنانية بتهنئة أصالة.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أعلنت أصالة انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان.