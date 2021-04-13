أحمد السعدني يعلن انسحابه من "كله بالحب" ويصف ما حدث بـ"المهزلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الفنان المصري أحمد السعدني، انسحابه من مسلسل "كله بالحب"، فور انطلاق عروض المسلسل الذي وصفه بـ"المهزلة"، وقال في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزله) وتقدمي بشكوي رسميه للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، متمسكاً بكافة حقوقي المادية..."

ومن المرجح أنّ ما أثار غضبه، هو طريقة وضع اسمه على تتر المسلسل تحت اسم زميلته زينه، حيث بدأت الخلافات بينهما منذ إطلاق الحملة الإعلانية للعمل، وظهرت فيها متفردة بالبوستر الرئيسي.

واستشار السعدني جمهوره في تدوينةٍ سابقة نشرها عبر "فيسبوك"، فيما إذا كان عليه الانسحاب، أو الاستمرار، والقبول بـ "العبث" الذي يحدث في كواليس العمل لأجل زملائه المشاركين فيه، وعلى ما يبدو أنه حسم قراره.

ويتطرق مسلسل "كله بالحب" للعلاقات الأسرية عموماً، والخلافات الزوجية خصوصاً، حيث ينشأ خلاف بين زوجين، يؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.

المسلسل من تأليف: أحمد الخشيبي، وإخراج عصام عبد الحميد. وبطولة: زينة، أحمد صلاح السعدني، صابرين، ريم البارودي، والممثل السوري سامر المصري، وممثلون كثر آخرون. والقنوات العارضة للمسلسل: النهار، روتانا دراما، LBC، OSN.