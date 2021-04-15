جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز يعلنان انفصالهما: نحن أفضل كأصدقاء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز، انفصالهما بشكل نهائي، بعد علاقة جمعتهما لنحو 4 سنوات وعامين من الخطوبة.

وقالت لوبيز ورودريغيز، في بيان مشترك: "لقد أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك. وسنواصل العمل معًا ودعم بعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة".

وأضافا: "نتمنى الأفضل لبعضنا البعض ولأطفال بعضنا البعض. واحترامًا لهم، فإن التعليق الآخر الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكراً لكل من أرسل الكلمات الطيبة والدعم".

وكانت لوبيز ورودريغيز على علاقة منذ عام 2017، واحتفل الاثنان بخطوبتهما في عام 2019، واستمرت الخطوبة نحو عامين قبل أن يعلنا عن انفصالهما.