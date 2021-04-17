دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، جرعة من لقاح فيروس كورونا، حسبما أظهر مقطع فيديو جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية، السبت.

وقال الأمير الوليد بن طلال مُخاطبًا الممرضة: "يدك كويسة إنتي، أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة".

وعندما انتهت الممرضة، قال رجل الأعمال السعودي مازحًا: "أحسن إبرة في العالم.. غير معقول، هالإبرة ولا بلاش.. معقول أعطيتني الإبرة، هاتي واحدة تانية طيب".

يأتي هذا في وقت لم يتسن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة الفيديو وتوقيت التقاطه.