دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة الحلقة الخامسة من المسلسل المصري (الاختيار 2) دون فواصل إعلانية، مساء السبت. وفي صورة تليفزيونية، تعيد الحلقة تقديم أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية قبل قرابة 8 سنوات.

وقال المتحدث باسم الشركة المتحدة حسام صالح، في تصريحات صحفية، إن الشركة قررت التنازل عن عائدات الفواصل الإعلانية المُسبق حجزها خلال الحلقة الخامسة، لافتا أنها تحتوي أحداثًا مهمة في مصر.

وفي السنوات الأخيرة، اشترت الشركة المتحدة العديد من الشبكات التليفزيونية والصحف والمواقع الإخبارية المحلية في مصر.

ومسلسل الاختيار أحد عروض الدراما المصرية خلال شهر رمضان. وفي الموسم الماضي، روّج الجزء الأول من المسلسل لبطولات الجيش المصري في مواجهة المجموعات المسلحة بشمال سيناء، لا سيما قصة القائد العسكري أحمد صابر المنسي، الذي قُتل لدى تصديه وقوة الكتيبة 103 لهجوم في 2017.

يأتي هذا في وقت تعرض الفنان أحمد مكي، أحد نجوم الجزء الثاني من المسلسل، لطيف متباين من الانتقادات والإشادة بدوره، حيث يجسد شخصية الضابط يوسف الرفاعي المشارك في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية 14 أغسطس/آب 2013.

كان مكي، الذي يشاركه الفنان المصري كريم عبدالعزيز البطولة، قد نشر أحد مشاهد المسلسل، مع عبارة من السيناريو تقول: "المشكلة إن ثقافة الاختلاف مبقتش (لم تعد) موجودة بيننا، أنت عكسي يبقى أنت عدوي ودمك حلال".

وما يزال الحديث عن فض اعتصام رابعة العدوية من الموضوعات الشائكة في مصر، في وقت يعتبر المسلسل على ما يبدو أول عمل فني يحاول إعادة سرد ما حدث.