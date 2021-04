أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفيت الممثلة البريطانية هيلين ماكروري عن عمر يناهز 52 عامًا، حسبما أعلن زوجها الممثل داميان لويس.

واشتهرت هيلين ماكروري بأدوارها في سلسلة أفلام "هاري بوتر" ومسلسل "بيكي بلايندرز".

وكتب داميان، في تغريدة على تويتر، إن ماكروري تُوفيت "بسلام في منزلها"، بعد "معركة بطولية مع مرض السرطان".

في العام الماضي، ظهرت ماكروري في مسلسلين صغيرتين، هما "Roadkill"، حيث لعبت دور رئيس وزراء المملكة المتحدة، و"Quiz"، وهي دراما تستند إلى حقائق حول فضيحة "Who Wants to be a Millionaire".

لم تكن غريبة عن الأدوار السياسية، حيث لعبت دور شيري بلير - زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير - مرتين، في "الملكة" والفيلم التلفزيوني "العلاقة الخاصة"، في المرتين مع مايكل شين وكاتب مسلسل "التاج" بيتر مورغان.

وكانت ماكروري أيضًا ممثلة مسرحية بارعة، حيث لعبت دور نساء قويات من ليدي ماكبث إلى ميديا ​​في ويست إند بلندن.

"ماتت وهي تعيش بلا خوف. الله يعلم أننا نحبها ويعلم كم نحن محظوظون لأنها كانت في حياتنا. اذهبي الآن يا صغيرتي... شكرًا لك"، قال زوجها لويس داميان في تغريدته.