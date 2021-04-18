دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوعها ضحية مقالب رامز جلال، في حلقة الأحد من برنامج "رامز عقله طار".

وأصيبت دينا بنوبة هلع، بسبب الأجواء المتوترة التي يفرضها رامز على ضيوفه في الكبسولة المعلقّة في الهواء، قبل أن تجد نفسها مضطرة للقفز باتجاه بركة السباحة، من ارتفاعٍ يقدر بـ 13 مترًا.

ووصف رامز رد فعلها دينا الشربيني بـ"الكيوت" بعد اكتشافها المقلب، حيث بدت أكثر هدوءً مقارنةً بالضيوف الذين سبقوها.

ونشر رامز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورةً للحظة شعور دينا بالصدمة بعد اكتشافها حقيقة المقلب، علّق عليها قائلا: "لما تكتشف الخيانة من أقرب صديق.."، بينما أظهر العديد من المتابعين تعاطفهم معها، وعبرّوا عن إعجابهم بها.

لما تكتشف الخيانه من اقرب صديق 🤫 😂 دينا الشربيني في #رامز_عقله_طار #رامز_جلال https://t.co/DBpE5SoBnc

احلي حلقه والله في رامز كلو دينا الشربيني قمر اوي ي جماعه ♥️♥️♥️♥️😂😂😂😂😂😂

دينا الشربيني قموصه اوي اوي 😂😂😂😂😂😂 بس كيوت جدا وقمر ومسلسلها تحفه❤️❤️✨ #رامز_عقله_طار

وركزّت تعليقاتٌ طريفة أخرى على طريقة دينا في القفز من الكبسولة.

دينا الشربينى بتفكرنى بفؤاد المهندس طويل العمر يطول عمره وينصره على من يعاديه هاى هئ 😂😂😂 https://t.co/MVsPr6r2fc

وكالعادة شكك البعض بحقيقة معرفة الضيف مسبقاً بمقلب رامز.

دينا الشربيني اآوفر اوي حتي مش عارف تمثل الدور صح عشان نصدق انه فعلا مخضوضه او ان رامز مش متافق معاها انه هتفقد حياته مش جايه تاخد فلوس وتمشي.

وبدا لافتاً أنَ بعض التعليقات على المقلب الذي تعرضت له دينا الشربيني، طالت أيضاً عمرو دياب حيث انتهز متابعون الفرصة للإشارة إلى علاقة الثنائي وما تردد منذ فترة عن انفصالهما، دون أي تعليقٍ واضح من الطرفين، خاصةً أن رامز علقَ على وصولها لمدينة الملاهي بالقول: "دينا وحشتينا سمعنا إنك قاعدة في البيت حزينة... بلاش هبل وخليكي عاقلة ورزينة... أنتي مالك خاسة كدة ليه يا دينا مفيش حاجة تستاهل".

عمرو دياب لما يشوف دينا الشربيني مع رامز https://t.co/5JcqWlmDHu

وواجه رامز جلال مجدداً الانتقادات لطريقته الساخرة في تقديم ضيوفه.